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ПСЖ все ж таки придбав захисника Баварії

Сьогодні 21:18 144 0
ПСЖ все ж таки придбав захисника Баварії

ПСЖ оформив трансфер лівого захисника Баварії Хуана Берната, до цього паризький клуб полював на центрального захисника мюнхенців - Жерома Боатенга.

Про це повідомляє sport.ua.

Іспанець отримав контракт на 3 роки, а сума трансферу оцінюється в 15 мільйонів євро.

У минулому сезоні Бернат провів 25 матчів і забив 4 гола.

До Баварії іспанець перейшов з Валенсії.

Нагадаємо, Баварія та ПСЖ дізналися своїх суперників у Лізі Чемпіоноів.

Джерело - sport.ua.

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