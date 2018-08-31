ПСЖ все ж таки придбав захисника Баварії

ПСЖ оформив трансфер лівого захисника Баварії Хуана Берната, до цього паризький клуб полював на центрального захисника мюнхенців - Жерома Боатенга.
Про це повідомляє sport.ua.
Іспанець отримав контракт на 3 роки, а сума трансферу оцінюється в 15 мільйонів євро.
✍️ ¡Bienvenido @JuanBernat! 🇪🇸 pic.twitter.com/JaE2cVVMYC— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 31, 2018
У минулому сезоні Бернат провів 25 матчів і забив 4 гола.
До Баварії іспанець перейшов з Валенсії.
Нагадаємо, Баварія та ПСЖ дізналися своїх суперників у Лізі Чемпіоноів.
Джерело - sport.ua.