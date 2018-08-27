ПСЖ поскаржиться на Барселону в FIFA

Французький ПСЖ готовий поскаржитися на Барселону в FIFA.

Про це повідомляє xsport.ua, з посиланням на Sport.es.

Парижани вже відправили керівництву "синьо-гранатових" офіційну заяву, в якій висловили невдоволення переговорами Барси з півзахисником французів Адрієн Рабьо.

"Червоно-сині" вважають, що іспанський гранд веде прямі переговори з гравцем, в той час як за правилами, подібний крок можливий лише тоді, коли у гравця з клубом залишається півроку до закінчення контракту.

Самі ж каталонці вважають, що діють за правилами, оскільки про інтерес до гравця ставили до відома парижан ще на початку липня.

Французи ж бачать прямий зв'язок між втручанням Барси і небажанням футболіста продовжувати контракт з ПСЖ.

Нагадаємо, Барселона близька до підписання Рабьо.

Також, Барселона готує божевільний трансфер Салаха за чверть мільярда.

Джерело - xsport.ua.