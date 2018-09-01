Челсі дотиснув Борнмут, результати інших матчів 4 туру АПЛ

У 4-му турі чемпіонату Англії Челсі на своєму полі переміг Борнмут

Лондонців на 72-й хвилині вперед вивів Педро. На 85-й хвилині другий гол у ворота Борнмута забив Еден Азар.

Челсі переміг з рахунком 2:0

Чемпіонат Англії, АПЛ

4-й тур

1 вересня

Челсі - Борнмут 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 72 Педро, 2:0 - 85 Азар

Крістал Пелес - Саутгемптон 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 47 Інгс, 0:2 - 90+2 Хойбьєрг

Евертон - Гаддерсфілд 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 34 Біллінг, 1:1 - 36 Калверт-Левін

Брайтон - Фулгем 2:2

Голи: 0:1 - 43 Шюррле, 0:2 - 62 Мітровіч, 1:2 - 67 Мюррей, 2:2 - 94 (пен.) Мюррей

Вест Гем - Вулвергемптон 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90+3 Траоре

Лестер - Ліверпуль 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 10 Мане, 0:2 - 45 Фірміно, 1:2 - 63 Геззаль

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко у матчі проти Вулвергемптона вийшов у складі Вест Гема на заміну.

Раніше Ліверпуль виграв у Лестера, попри результативну помилку голкіпера Аліссона.