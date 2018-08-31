Генеральний директор Зорі прокоментув можливу відставку Вернидуба

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов не хотів би щоб Вернидуб звільнявся.

Про це повідомив сам фіункціонер.

"Запропонував Вернидубу просто відіспатися і поговорити на свіжу голову. Я говорив з президентом і сказав, що така заява пролунала на прес-конференції",- сказав Сергій.

"Розумію, що ми вилетіли з ЛЄ. Але будемо чесні: суперник з фінансових, структурних, кадрових можливостей явно сильніше нас", – цитує Рафаїлова офіційний сайт Зорі