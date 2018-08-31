Хацкевич: першочергове завдання для нас вихід з групи

Олександр Хацкевич заявив, що його команда має виходити з першого місця в груповому етапі ЛЄ.
Про це повідомляє sport.ua.
"Першочергове завдання для нас - вихід з групи. Якщо займемо перше місце, то будемо мати перевагу першого матчу на виїзді, а це, нагадаю, лютий місяць ... Втім, загадувати не будемо, адже все залежатиме в першу чергу від нас".
Нагадаємо, Динамо та Ворскла дізналися своїх суперників на груповому етапі Ліги Європи.
Також, Беленюк зробив вибір між Динамо та Шахтарем.
Джерело - sport.ua.