Хацкевич: першочергове завдання для нас вихід з групи

Олександр Хацкевич заявив, що його команда має виходити з першого місця в груповому етапі ЛЄ.

Про це повідомляє sport.ua.

"Першочергове завдання для нас - вихід з групи. Якщо займемо перше місце, то будемо мати перевагу першого матчу на виїзді, а це, нагадаю, лютий місяць ... Втім, загадувати не будемо, адже все залежатиме в першу чергу від нас".