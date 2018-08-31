Ворсклі дозволили грати в Полтаві

Полтавській Ворсклі дозволили грати домашні матчі на одноіменному стадіоні.

Про це повідомив офіційний сайт Ворскли.

На організаційних зустрічах під час жеребкування стала відома важлива новина – стадіон Ворскла підтверджений у якості домашнього для одноіменної команди.

Звісно для того, щоб отримати 4 категорію доведеться ще виконати кілька робіт по вдосконаленню арени, але у Ворсклі впевнені, що все зможуть зробити.

Нагадаємо, Ворскла підсилилася гравцем Динамо.

Раніше, тренер Ворскли був не задоволений своїми підопічними.

Джерело - Сайт Ворксли.