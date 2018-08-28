Ворскла підсилилась гравцем Динамо

Вихованець Динамо Юрій Козиренко перейшов у Ворсклу.

Цю інформацію поширило видання Динамоманія.

Про деталі цього переходу нічого не повідомляється. Раніше стало відомо про те, що півзахисник був виключений із заявки біло-синіх на сезон 18/19.

Нагадаємо, що Козиренко потрапив в структуру біло-синіх в 2014-му році. У минулому сезоні футболіст представляв інтереси Динамо U-19, в складі якого він провів 15 матчів у всіх турнірах, забивши при цьому 3 голи.

Раніше була інформація, у Ворсклі визнали, що існують проблеми.

Сачко сказав, що вірить керівництву команди.

Джерело - dynamomania.