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Сачко: Так у футбол грати не можна

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Сачко: Так у футбол грати не можна

Після поразки від Олександрії головний тренер Ворскли Василь Сачко підбив підсумок матчу.

У ефірі телеканалу Футбол керманич зелено-білих розповів.

"Знали, що Олександрія добре грає при стандартах. Утім команду сьогодні було не впізнати. Півкоманди у перерві можна було змінювати. Незадоволений діями більшості хлопців. Зовсім про інше говорили перед матчем. Так не можна грати!", — сказав Сачко.

За словами тренера, після першого тайму було зрозумілим, що гра вже зроблена.

"Було важко після перерви. Кілька футболістів одразу випали. Деяким хлопцям треба задуматися. Так у футбол грати не можна. Кому не хочеться грати - потрібно закінчувати з футболом! Більше нічого коментувати. Я вітаю Олександрію", — наголосив тренер ворсклян.

Нагадаємо, Ворскла програла Олександрії.

Тим часом Динамо сенсаційно втратило очки з Чорноморцем.

Джерело - Футбол.

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