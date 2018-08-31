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Президент Астани: Динамо – безумовний фаворит групи

Сьогодні 20:25 198 0
Президент Астани: Динамо – безумовний фаворит групи
Саян Хамітжанов

Президент Астани Саян Хамітжанов вважає, що у київського Динамо найбільші шанси виграти групу K в Лізі Європи.

Про це повідомляє football24.ua.

"Нам випали дуже цікаві суперники. Динамо – безумовний фаворит групи, команда з величезним досвідом єврокубкових матчів, справжній гранд східноєвропейського футболу, найтитулованіший клуб колишнього СРСР – це дворазовий володар Кубка кубків, команда з приголомшливою футбольною історією".

Нагадаємо, президент Динамо, вважає, що кияни можуть проходити в плей-офф Ліги Європи.

Також, тренер Динамо заявив, що першочергове завдання вийти з групи.

Джерело - football24.ua.

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