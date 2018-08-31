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Суркіс: до кінця трансферного вікна будуть ще деякі придбання

Сьогодні 19:47 522 0
Суркіс: до кінця трансферного вікна будуть ще деякі придбання
Ігор Суркіс

Президент Динамо, Ігор Суркіс, заявив, що кияни оформлять якесь придбання до кінця трансферного вікна.

Про це повідомляє сайт Динамо.

"У нас до кінця трансферного вікна будуть ще деякі придбання", - сказав Суркіс.

Також, Ігор Михайлович зазначив, що Динамо під силу вийти в плей-офф Ліги Європи.

"З огляду на ті команди, які дісталися у групі ЛЄ, думаю, нам під силу пройти у єврокубкову весну".

Нагадаємо, Динамо та Ворскла дізналися своїх суперників на груповому етапі Ліги Європи.

Також, тренер киян, вважає що Динамо має виходити з групи.

Джерело - Офіційний сайт Динамо.

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