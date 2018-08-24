Крім Зінченка в Бетиса є ще варіанти

Олександр Зінченко не єдиний кандидат стати новачком іспанського Бетиса.

Про це говорить наставник команди Кіке Сетьен.

"Зінченко хороший футболіст, але у нас крім нього ще є варіанти. Деякі гравці готові до нас перейти хоч завтра, але дуже важко узгодити умови переходу. Нелегко вирішити всі деталі, коли залишилося так мало часу до закриття трансферного вікна", - цитує Сетьена Sevilla.abc.es.