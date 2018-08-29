Переговори Ман Сіті - Бетіс по трансферу Зінченко зайшли в глухий кут

Переговори між Манчестер Сіті та Бетісом по трансферу Олександра Зінченка призупинилися.

Про це повідомляє zn.ua, з посиланням на Estadio Deportivo.

Іспанський Бетіс хоче взяти українського футболіста Манчестер Сіті Олександра Зінченка в оренду з опцією викупу 80% прав на гравця за 12 млн євро.

Ман Сіті на ці умови не згоден, і хоче відразу продати гравця не менше, ніж за 17,5 млн євро.

Сам Зінченко сподівається, що деталі трансферу владнають.

Нагадаємо, Зінченко узгодив умови контракту з Бетісом.

Джерело - zn.ua.