Переговори Ман Сіті - Бетіс по трансферу Зінченко зайшли в глухий кут

Переговори між Манчестер Сіті та Бетісом по трансферу Олександра Зінченка призупинилися.
Про це повідомляє zn.ua, з посиланням на Estadio Deportivo.
Іспанський Бетіс хоче взяти українського футболіста Манчестер Сіті Олександра Зінченка в оренду з опцією викупу 80% прав на гравця за 12 млн євро.
Ман Сіті на ці умови не згоден, і хоче відразу продати гравця не менше, ніж за 17,5 млн євро.
Сам Зінченко сподівається, що деталі трансферу владнають.
Нагадаємо, Зінченко узгодив умови контракту з Бетісом.
Джерело - zn.ua.