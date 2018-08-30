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Трансфер Зінченка один із найбільш очікуваних цього літа

Сьогодні 09:04 930 0
Трансфер Зінченка один із найбільш очікуваних цього літа
Олександра Зінченка

Трансфер Зінченка став одним з найбільш очікуваних придбань Реал Бетіса цього літа.

Про це повідомляє Футбольні трансфери.

Авторитетне видання Marca склало список найочікуваніших трансферів кожного з клубів Прімери цього літа.

Зокрема, серед потенційних трансферів також виділений і можливий перехід українця Олександра Зінченка, який ніби-то повинен приєднатись в іспанський Бетіс.

Окрім нього, також очікують на прихід у севільський клуб хавбека каталонської Барселони Рафінью. 

Нагадаємо, переговори Ман Сіті - Бетіс по трансферу Зінченко зайшли в глухий кут.

Також, у Зінченка з'явився ще один варіант продовження кар'єри.

Джерело - Футбольні трансфери.

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