У Зінченка з'явився ще один варіант продовження кар'єри

Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в мадридському Атлетіко.

Про це повідомляє El Gol Digital.

Ймовірний перехід Філіпе Луїса в ПСЖ може змусити Дієго Сімеоне шукати нового лівого захисника. Кандидатом на цю роль може стати саме Зінченко, який в минулому сезоні вимушено виступав на цій позиції.

Нагадаємо, довгий час головним претендентом на Зінченка вважався Бетіс, який зробив офіційну пропозицію Манчестер Сіті по українцю.

Раніше українець був близький до переходу в Вулвергемптон, але в останній момент відмовився від трансферу. Також, за чутками, ним цікавляться Жирона і Селтік.

У нинішньому сезоні Зінченко не зіграв жодного матчу за "містян".

Джерело - sportarena.