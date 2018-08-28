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Зінченко хоче покинути Ман Сіті

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Зінченко хоче покинути Ман Сіті
Олександр Зінченко

Український півзахисник англійського Ман Сіті Олександр Зінченко прагне покинути Манчестер Сіті.

Про це повідомляє сайт Sportanalytic.com. 

Іспанське видання Estadio Deportivo інформує, що українець вже узгодив деталі особистого контракту з Бетісом і в зв'язку з цим він звертався до керівництва "городян" продати його.

Як писалось раніше іспанці не проти взяти Зінченка в оренду з подальшим викупом прав на гравця, однак Ман Сіті наполягає на повноцінному переході за не менш як 12 млн. євро.

Куди зайдуть перемовини між клубами стане відомо до п'ятниці, адже саме тоді закриється трансферне вікно в Іспанії.

Нагадаємо, Гвардіола пояснив ситуацію з Зінченком.

Джерело - Sportanalytic.com.

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