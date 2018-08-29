Динамо може придбати нападника з Франції

Київське Динамо все ще може придбати нападника Сент-Етьєну Роберта Берича.
Про це повідомляє footballtransfer.com.ua, з посиланням на But Football Club.
За інформацією видання, французький клуб на даний момент має декілька пропозицій від інших клубів, серед яких, зокрема, є і від київського "Динамо".
Щоправда, йдеться про те, що жоден із клубів пропонує за гравця не більше, ніж 2 млн євро, тоді як керівництво теперішнього клубу 27-річного футболіста має намір виручити на його продажу більше.
Майбутнє гравця продовжує залишатись невідомим.
Нагадаємо, Динамо вилетіло із Ліги чемпіонів.
Також, Ворскла підсилилась гравцем Динамо.
Джерело - footballtransfer.com.ua.