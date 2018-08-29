Тренер збірної Чехії: Проти України важко грати

Тренер збірної Чехії з футболу Карел Яролім добре вивчив гру української команди.

Про це сказав сам наставник чехів.

"Ми бачили 8 чи 10 матчів збірної України. Знаємо, що команда давно грає в такому складі, у них є хороші гравці нападу. Зрештою, вони до останнього боролися за путівку на ЧС-2018",- говорить Карел.

"Якби вони обіграли Хорватію, яка стала віце-чемпіоном світу, вони могли б брати участь на турнірі. Українці дуже організовані, небезпечні на контратаках, проти них важко грати", – цитує Яроліма.