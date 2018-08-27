Шевченко оголосив склад збірної на Лігу Націй

Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко оголосив список гравців, викликаних для підготовки та участі у матчах Ліги націй УЄФА 6-го та 9 вересня — проти збірних Чехії та Словаччини.

Про це повідомляє сайт ФФУ.

До вісьмох гравців, які виступають в іноземних чемпіонатах, наставник додав 16 футболістів із Прем'єр-ліги України.

Загалом виклик на найближчий збір отримали 24 виконавці.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій П'ятов (Шахтар Донецьк), Денис Бойко (Динамо Київ), Андрій Лунін (Реал, Іспанія).

Захисники: Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов, Олег Данченко, Микола Матвієнко (усі — Шахтар Донецьк), Микита Бурда (Динамо Київ), Олександр Караваєв (Зоря Луганськ), Євген Хачеріді (ПАОК, Греція), Євген Макаренко (Андерлехт, Бельгія), Андрій Цуріков ("Олександрія).

Півзахисники: Євген Коноплянка (Шальке, Німеччина), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Тарас Степаненко, Марлос (обидва — Шахтар Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Володимир Шепелєв (усі — Динамо Київ), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Маліновський (Генк, Бельгія).

Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Артем Бєсєдін (Динамо Київ).

Уперше виклик до головної команди отримали два гравці — захисники Шахтаря Олег Данченко та Олександрії Андрій Цуріков.

У резервному списку, оголошеному раніше, залишаються захисник Василь Кравець з іспанського Луго та форвард Євген Селезньов із турецького Акхісару.

Збір національної команди розпочнеться 3 вересня в Києві.

Нагадаємо, Шевченко розповів чи потрібен збірній Марлос.

Також, Шевченко висловився з приводу таланту Луніна.

Джерело - ФФУ.