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Чехія визначилася зі складом на матч з Україною

Сьогодні 16:05 230 0
Чехія визначилася зі складом на матч з Україною

Головний тренер збірної Чехії Карел Яролім визначився з гравцями, які будуть готуватися до протистояння зі збірною України в межах Ліги Націй. До складу увійшли 22 футболісти:

Воротарі: Томаш Коубек (Ренн, Франція), Іржі Павленка (Вердер, Німеччина), Томаш Вацлик (Севілья, Іспанія)

Захисники: Ян Боржил (Славія, Чехія), Якуб Брабец (Різеспор, Туреччина), Владімір Коуфал (Славія, Чехія), Теодор Гебре Селассіє (Вердер, Німеччина), Павел Кадержабек (Гоффенгайм, Німеччина), Томаш Калас (Брістоль, Англія), Філіп Новак (Трабзонспор, Туреччина), Радім Ржезник (Вікторія, Чехія).

Півзахисники: Антонін Барак (Удінезе, Італія), Боржек Дочкал (Хенань Цзаньє, Китай), Томаш Горжава (Вікторія, Чехія), Йозеф Гюшбауер (Славія, Чехія), Якуб Янкто (Удінезе, Італія), Ян Копіц (Вікторія, Чехія), Ондржей Петрак (Нюрнберґ, Німеччина), Томаш Соучек (Славія, Чехія), Ян Сікора (Славія, Чехія).

Нападники: Міхаель Крменчик (Вікторія, Чехія), Патрік Шик (Рома, Італія).

Перший збір команди Чехії заплановано на 3 вересня в Празі. Матч Ліги націй між збірними України та Чехії відбудеться 6 вересня в Угерське-Градіште. Стартовий свисток о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, Шевченко визначився зі складом збірної на Лігу Націй.

Раніше була інформація,  до збірної Шевченко викликав 10 легіонерів.

Джерело - ua-football.

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