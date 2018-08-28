Світлини м'яча Ліги націй обурили росіян. ФОТО

З'явилися світлини м'яча, яким гратимуть європейські національні збірні в новому турнірі під егідою УЄФА – Лізі націй. Щоправда, дизайн нового м'яча подобається далеко не всім.

Фото нового м'яча були опубліковані на сторінці footyheadlines.com.

М'яч виготовила німецька компанія Adidas, яка взяла за основу панельний дизайн офіційного м'яча ЧС-2018 Telstar 18.

У Росії помітили, що на м'ячі найбільше синьо-жовтих барв. Це вже викликало цікаву реакцію місцевих уболівальників:

"Мені одному ввижаються прапори України?", "Судячи з кількості прапорів, у Лізі націй грає збірна від кожної області України", "Дизайнери хохли?" та багато інших подібних коментарів можна знайти на популярних спортивних ресурсах РФ.

Відзначимо, що офіційний м'яч Ліги націй невдовзі надійде в продаж. Ціна нового витвору Adidas – 150 євро.

Нагадаємо, збірна України стартує в новому турнірі вже 6 вересня виїзним матчем проти чехів.

Тренери збірних України і Чехії вже визначились зі складами команд які будуть готуватися до цієї гри.

Джерело - footyheadlines.