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Тренер Карпат радився із Моурінью перед тим як очолити львівський клуб

Вчора 22:10 339 1
Тренер Карпат радився із Моурінью перед тим як очолити львівський клуб

Головний тренер Карпат Жозе Мануель Феррейра Мораіш  у дуже хороших відносинах  з Жозе Моурінью.

Про це розповів сам тренер.

"Багато років працював з Жозе і зараз спілкуюся з ним мало не щодня. Зрозуміло, радився з ним перш ніж остаточно вирішити щодо Карпат. Він мій товариш, друг, з яким ділюся всім. Можу назвати його ще одним членом сім'ї",- говорить Мораіш.

Також наставник "левів" розповів про його завдання у клубі.

"До лютого хочемо, щоб чітко проявився стиль гри. Щотижня у нас буде матч, тому будемо додавати і додавати. Працюємо з ентузіазмом, щоб досягти бажаного якомога швидше. Наша ідея – добре оборонятися і яскраво атакувати, знайти баланс між першим і другим",– передає слова Мораіша офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, Карпати поступилися Арсеналу у 6- му турі УПЛ.

У минулому турі львів'яни показали характер у грі з Десною.

Джерело - football24.

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