Шевченко висловився з приводу таланту Луніна

Головного тренера збірної України Андрія Шевченка не здивув трансфер голкпера Андрія Луніна до Реала.

"За Луніним, як і за будь-яким молодим талантом, ми почали дивитися рано. У мене тоді відбулася розмова з Русолом, він мені розповів про Луніна", - розповів фахівець.

"Так, йому треба додавати, працювати. Будь-якій людині і спортсмену треба завжди рухатися вперед. У ньому є потенціал. Для мене не було здивуванням, що на нього вийшов Реал, виходили і інші великі клуби, цікавилися, дивилися. Нарешті він потрапив у найкращий клуб світу, найтитулованіший. Він бореться за місце у складі, я радий за нього", - наводить слова Шевченка FootballHub.