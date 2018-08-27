Динамо цікавиться алжирським півзахисником

Алжирський хавбек Галатасарая Соф'ян Фегулі потрапив до сфери зацікавлень київського Динамо.
Про це повідомляє Динамоманія з посиланням на портал Fotospor.
Півзахисник Галатасарая Соф'ян Фегулі може продовжити кар'єру в Києві.
За інформацією видання, турецький клуб може продати Фегулі та екс-півзахисника "біло-синіх" Юнеса Беланда до закриття трансферного вікна.
Окрім Динамо, у послугах Фегулі зацікавлені Олімпіакос та Ренн.
28-річний футболіст є гравцем національної збірної Алжиру, у складі якої зіграв 45 матчів та забив 11 голів.
Нагадаємо,Динамо втратило перемогу в УПЛ.
Раніше, Динамо поступилося Аяксу в ЛЧ.
Джерело - dynamomania.