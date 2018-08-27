Сабо: Зоря не пройде Лейпциг

Зоря не проб'ється в груповий етап Ліги Європи.

Так вважає колишній наставник збірної України Йожеф Сабо.

"Матч-відповідь буде важким для Зорі, адже РБ Лейпциг має в команді гравців пристойного класу, плюс є глибина резерву і фактор домашнього поля", - говорить експерт.

"Думаю Зоря в груповий етап ЛЄ не проб'ється. Хоча футбол тим і прекрасний, що результат не завжди очікуваний. У будь-якому випадку бажаю успішної гри Зорі, постояти за честь країни", – цитує Сабо портал Footboom.