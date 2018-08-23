Мужики в меншості втримують нічию

Зоря у матчі плей-оф раунду ліги Європи протистояла Лейпцигу.

Луганці швидко залишилися у меншості, оскільки непотрібне вилучення заробив Лєднєв.

Та це не надломило підопічних Юрія Вернидуба. Команда билася навіть вдесятьох до останніх хвилин матчу. Як анслідок нічия перед виїзним протистоянням.

Ліга Європи

Плей-оф, перший матч

23 серпня

Зоря - Лейпциг 0:0

Зоря: Луїс, Сваток, Харатін, Хомченовський (59 Кабаєв), Михайліченко, Вернидуб, Лєднєв, Тимчик, Караваєв (83 Гордієнко), Рафаель (57 Кочергін), Сілас.

Лейпциг: Мвого, Сараччі, Орбан, Конате, Вернер, Ільсанкер, Брума, Кунья (72 Поульсен), Мукіеле (61 Форсберг), Лаймер (80 Клостерманн), Демме.

Попередження: 29 Рафаель, 42 Матеус, 68 Сараччі

Вилучення: 16 Лєднєв.

Джерело - Чемпіон.