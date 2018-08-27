Лєднєв вибачився за вилучення в матчі ЛЄ

Хавбек Зорі Богдан Лєднєв попросив вибачення у команди і вболівальників за вилучення в матчі з РБ Лейпцигом на 16-й хвилині.

Слова Лєднєва наводить телеканал 2+2.

Півзахисник Зорі Богдан Лєднєв подякував партнерам по команді за те, що ті виправили його помилку в матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти Лейпцига.

"Хочу вибачитися перед уболівальниками, перед тренером, перед командою. Хочу сказати величезне спасибі хлопцям за те, що виправили мою помилку",- сказав гравець. "Мене збили, суперник став мені на ногу. Я вирвався і вийшло так, що вдарив його. Я розумію, що це пряма червона картка і ще раз хочу вибачитися перед усіма ",- говорить Богдан.

Нагадаємо, гра-відповідь відбудеться в четвер, 30 серпня. Початок гри - о 19:30.

У першій грі Зоря зіграла внічию.

Більшість матчу луганці зіграли в 10-х.

Джерело - dynamomania.