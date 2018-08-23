Як Зоря залишилася в меншості. ВІДЕО

Луганська зоря у раунді плей-оф Ліги Європи грає проти Лейпцига.

З 17 хвилини луганці грають у меншості. Непотрібне вилучення заробив Лєднєв. Він відпрацював корпусом суперника впав на газон. Марсело Сараччі, який стояв поруч, відвернувся спиною, зробив крок назад і настав українцю на гомілку - і отримав у відповідь відмашку ногою з боку українця.

Арбітр без роздумів вилучив гравця нашої команди.

Нагадаємо, текстову трансляцію матчу можете читати на нашому сайті.

Також можете переглянути відеотрансляцію гри.

Джерело - 2+2.