Морозюк: Потрібно швидше забути про гру з Чорноморцем

Гравці Динамо мають швидше забути про гру з Чорноморцем і сконцентруватися на майбутньому матчі Ліги Чемпіонів проти Аякса.

Про це сказав гравець киян Микола Морозюк.

"Що сказати... Треба уважніше грати при стандартах і не давати жодної можливості суперникам. Чорноморцю вдалося забити – кутовий біля наших воріт в кінці матчу став доленосним. Звичайно, дуже неприємно, коли втрачаєш важливі очки, адже в кожному матчі в чемпіонаті ми граємо тільки на перемогу. І в таких поєдинках, як вчора, ми не повинні втрачати очки,"- говорить Микола.

"Потрібно якомога швидше забути про цю гру і готуватися до матчу-відповіді протистояння з Аяксом. Потрібно вже бути повністю сконцентрованими на грі Ліги чемпіонів", – цитує Морозюка Dynamo.kiev.ua.