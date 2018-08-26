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Морозюк: Потрібно швидше забути про гру з Чорноморцем

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Морозюк: Потрібно швидше забути про гру з Чорноморцем

Гравці Динамо мають швидше забути про гру з Чорноморцем і сконцентруватися на майбутньому матчі Ліги Чемпіонів проти Аякса.

Про це сказав гравець киян Микола Морозюк.

"Що сказати... Треба уважніше грати при стандартах і не давати жодної можливості суперникам. Чорноморцю вдалося забити – кутовий біля наших воріт в кінці матчу став доленосним. Звичайно, дуже неприємно, коли втрачаєш важливі очки, адже в кожному матчі в чемпіонаті ми граємо тільки на перемогу. І в таких поєдинках, як вчора, ми не повинні втрачати очки,"- говорить Микола.

 "Потрібно якомога швидше забути про цю гру і готуватися до матчу-відповіді протистояння з Аяксом. Потрібно вже бути повністю сконцентрованими на грі Ліги чемпіонів", – цитує Морозюка Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, Динамо сенсаційно втратило очки у грі проти Чорноморця.

Суперник Динамо в ЛЧ уже прилетів до Києва.

Джерело - dynamo.kiev.ua.

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