Динамо сенсаційно втрачає перемогу над Чорноморцем

Динамо в рамках шостого туру української Прем'єр-ліги на виїзді грало проти Чорноморця.

Динамівці забили лише в другому таймі: Шабанов віддав пас на Русина, який і вивів киян уперед. А під завісу матчу одесити зі стандарту встановив рівновагу в рахунку. Відзначився Грачов.

Таким чином Динамо вперше у сезоні втрачає очки.

Чемпіонат України, УПЛ

6 тур

25 серпня

Чорноморець - Динамо 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 — 59 Шабанов, 1:1 — 84 Грачов.

Чорноморець: Літовченко, Романюк, Рижук, Грачов, Трубочкін, Савченко (74 Карноза), Смірнов, Чорній, Бабенко, Леонов (81 Мусолітін), Діденко (71 Коваль).

Динамо: Бойко, Че Че, Шепелєв, Морозюк, Циганков (65 Буено), Миколенко (48 Вербич), Сідклей, Андрієвський, Бурда, Шабанов, Русин (83 Супряга).

Попередження: 75 Бабенко.

Нагадаємо, раніше Ворскла програла Олександрії.

А Шахтар розтрощив Олімпік.

Джерело - Чемпіон.