Аякс вже прилетів до Києва на матч-відповідь проти Динамо в ЛЧ. ФОТО

Нідерландський клуб вже прибув до Києва на матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів проти Динамо.
Про це повідомляє Twitter Ajax-Life.
Ми вже в Києві, все відбудеться там внизу, – написав Аякс у Twitter, опублікувавши фото ілюмінатора літака з видом на НСК Олімпійський.
We zijn alvast in Kiev. Daar beneden moet het gebeuren! #dinaja #kieaja #ajax pic.twitter.com/F0aGJkWNtb— Ajax Life (@ajaxlife) 26 серпня 2018 р.
Нагадаємо, матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Аякс відбудеться 28 серпня, початок о 22:00.
Перший поєдинок між цими командами завершився впевненою перемогою нідерландців – 3:1.
Джерело - twitter.