Аякс вже прилетів до Києва на матч-відповідь проти Динамо в ЛЧ. ФОТО

Нідерландський клуб вже прибув до Києва на матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів проти Динамо.

Про це повідомляє Twitter Ajax-Life.

Ми вже в Києві, все відбудеться там внизу, – написав Аякс у Twitter, опублікувавши фото ілюмінатора літака з видом на НСК Олімпійський.

Нагадаємо, матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Аякс відбудеться 28 серпня, початок о 22:00.

Перший поєдинок між цими командами завершився впевненою перемогою нідерландців – 3:1.

Джерело - twitter.