Лунін не потрапив у заявку Реала на матч із Жироною. ФОТО

Голкіпер Реала Андрій Лунін не потрапив у заявку мадридців на матч із Жироною.

Реал оголосив список двадцяти гравців, які вирушили на матч 2-го туру Прімери з Жироною, у своєму Twitter.

Крім Кейлора Наваса і Тібо Куртуа, з воротарів на матч полетів Кіко Касілья, який навряд чи покине Реал у найближчому майбутньому.

Нагадаємо, що голкіпер національної збірної України може провести наступний сезон в оренді в Леганесі.

Раніше повідомлялося, що Луніна викликали до лав національної збірної.

Джерело - Twitter Реала.