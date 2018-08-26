Лунін не потрапив у заявку Реала на матч із Жироною. ФОТО

Голкіпер Реала Андрій Лунін не потрапив у заявку мадридців на матч із Жироною.
Реал оголосив список двадцяти гравців, які вирушили на матч 2-го туру Прімери з Жироною, у своєму Twitter.
Крім Кейлора Наваса і Тібо Куртуа, з воротарів на матч полетів Кіко Касілья, який навряд чи покине Реал у найближчому майбутньому.
📝 Los 20 convocados para el partido de esta noche frente al @GironaFC. | #RMLiga pic.twitter.com/dW7lbwVhYu— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 26 августа 2018 г.
Нагадаємо, що голкіпер національної збірної України може провести наступний сезон в оренді в Леганесі.
Раніше повідомлялося, що Луніна викликали до лав національної збірної.
Джерело - Twitter Реала.