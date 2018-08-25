Ворскла без шансів програла Олександрії. ВІДЕО

Полтавська Ворскла на виїзді протистояла Олександрії.
Господарі поля швидко вийшли вперед. на 15 хвилині Євген Банада вивів свою команду вперед. А за дві хвилини скористався необачністю захисників і подвоїв перевагу.
До кінця матчу рахунок уже не змінювався.
Чемпіонат України, УПЛ
6 тур
25 серпня
ПФК Олександрія - Ворскла 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 — 15 Банада, 2:0 — 17 Банада.
Олександрія: Паньків, Микицей, Бондаренко, Ковалець (85 Сітало), Протасов (73 Шастал), Пономар, Цуріков, Запорожан, Шендрік, Банада, Задерака (55 Полярус).
Ворскла: Шуст, Пердута, Шарпар, Карека, Мартиненко (36 Далку), Коломоєць, Кравченко (71 Габелок), Кобахідзе (63 Кадимян), Чижов, Артур, Ребенок.
Попередження: 24 Артур, 32 Шарпар, 40 Ребенок, 50 Протасов, 60 Чижов, 62 Кравченко.
Нагадаємо, у Ворсклі визнали, що існують проблеми.
Полтавці грали без капітана, хоча раніше повідомлялося, що він зможе допомогти в цьому матчі.
Джерело - Чемпіон.