Ворскла без шансів програла Олександрії. ВІДЕО

Полтавська Ворскла на виїзді протистояла Олександрії.

Господарі поля швидко вийшли вперед. на 15 хвилині Євген Банада вивів свою команду вперед. А за дві хвилини скористався необачністю захисників і подвоїв перевагу.

До кінця матчу рахунок уже не змінювався.

Чемпіонат України, УПЛ

6 тур

25 серпня

ПФК Олександрія - Ворскла 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 — 15 Банада, 2:0 — 17 Банада.

Олександрія: Паньків, Микицей, Бондаренко, Ковалець (85 Сітало), Протасов (73 Шастал), Пономар, Цуріков, Запорожан, Шендрік, Банада, Задерака (55 Полярус).

Ворскла: Шуст, Пердута, Шарпар, Карека, Мартиненко (36 Далку), Коломоєць, Кравченко (71 Габелок), Кобахідзе (63 Кадимян), Чижов, Артур, Ребенок.

Попередження: 24 Артур, 32 Шарпар, 40 Ребенок, 50 Протасов, 60 Чижов, 62 Кравченко.

Нагадаємо, у Ворсклі визнали, що існують проблеми.

Полтавці грали без капітана, хоча раніше повідомлялося, що він зможе допомогти в цьому матчі.

Джерело - Чемпіон.