Тренер колишнього чемпіона світу заявив, що Ломаченко хоче битися у Великобританії

Бій з боксером Ентоні Кроллом може допомогти Василю Ломаченку стати більш впізнаваним у Великобританії.

Слова тренера Кролла Джо Галлахера наводить Sky Sports.

"У нас була можливість провести бій з Ломаченко. Люди з табору українця зв'язувалися зі мною і проявляли свій інтерес до поєдинку в Манчестері, незважаючи на те, що вони готувалися до об'єднавчого бою з Бельтраном. Але, із незрозумілих причин, в результаті нічого не сталося", - cказав Галлахер.

"Потрібно битися з Ломаченко. Він шукає суперників, так почему не Кролла? Ломаченко хоче битися у Великобританії, так Кролла допоможе йому зібрати 12-15 тисяч глядачів на Манчестер Арені", - зазначив Джо.