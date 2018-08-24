Ломаченка нагородили поясом журналу The Ring. ФОТО

Менеджер чемпіона світу WBA в легкій вазі Василя Ломаченка Егіс Клімас розповів на своїй сторінці в Instagram повідомив, що пояс чемпіона за версією авторитетного журналу The Ring нарешті знайшов свого власника.

Ним нагороджено Василя Ломаченка. Його він завоював ще в травневому бою проти Хорхе Лінареса, якого він нокаутував у десятому раунді, проте трофей передали менеджеру українця тільки зараз.

Нагадаємо, Белью у власному рейтингу поставив Ломаченка на перше місце.

Натомість тренер Гарсії назвав Ломаченка легким суперником.

Джерело - Чемпіон.