Зінченко посварився з Агуеро через П'ятова

Форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро кілька днів не розмовляв із Олександром Зінченком, так як думав, що 21-річний гравець розповів П'ятову.

Воротар Шахтаря і збірної України Андрій Пятов розповів історію про те, що форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро кілька днів не розмовляв із Олександром Зінченком, так як думав, що 21-річний гравець розповів П'ятову, куди аргентинець буде бити пенальті в матчі Ліги чемпіонів.

"Прикол: Агуеро після гри, коли я відбив пенальті, Зіні (Олександр Зінченко - прим.) Говорить:" Це ти винен, ти сказав П'ятову, куди я б'ю пенальті. Звинуватив і, каже, не розмовляв з ним два дні", - слова П'ятова наводить Вацко Live.

Нагадуємо, що Зінченко в четвертий раз поспіль не потрапив у заявку Сіті.

Раніше повідомлялося, що Зінченко влаштував бійку під час тренування

Джерело - Вацко Live.