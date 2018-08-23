ЛЄ. Зоря - РБ Лейпциг 0:0. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО

На цьому матч завершується, Зоря витримує останні навали і поїде вирішувати долю групового етапу до Лейпцига. Ми можемо побажати підопічним Юрія Вернидуба перемоги у матчі-відповіді і вихід у наступний раунд Ліги Європи.

90' Ще один гольовий шанс в Лейпцига. І знову Форсберг. Цього разу Еміль пробив в дальній кут з лінії штрафної, але Феліпе в стрибку парирував цей удар.

90' Феліпе грубо помилився на виході, чим скористався Форсберг, швед пробив з близької відстані, але хтось з захисників виніс м'яч практично з лінії воріт.

90' Лейпциг активно йде вперед. Німці хочуть виграти цей матч.

90' Три хвилини додає арбітр до основного часу.

89' Відбивається Зоря, три гравця Лейпцига знаходяться в штрафному українського клубу.

88' Небезпечний момент в Зорі. Сілсас пробивав з дальньої позиції, але м'яч пролетів в лічених сантиметрах від стійки.

87' Кабаєв класно зіграв в центрі, Владислав пройшов двох опонентів, але на фланзі нападаючий втратив м'яч.

86' Майже всі гравці Лейпцега знаходяться на половині поля суперника, але гостроти створити не вдається.

85' Сілас підійшов до м'яча і пробив зі стандарту, але вийшло дуже невдало, м'яч полетів у бік трибун.

84' Перспективний стандарт заробляють луганчани, Орбан перед власним штрафним збив Кочергіна.

83' Остання заміна в Зорі. Замість Олександра Караваєва виходить Артем Гордієнко.

81' Остання заміна в складі Лейпцига, на поле вийшов Лукас Клостерманн замість Конрада Лаймера.

79' Продовжують створювати відчутний тиск футболісти Лейпцига на ворота Зорі, йдуть численні удари, але більшість блокується.

78' Поульсен підхопив м'яч в штрафній суперника, нападник швидко підлаштується і пробив в дальній кут, але знову трохи неточно.

77' Лаймер підключився до атаки своєї команди правим флангом, Конрад виконав простріл у штрафну, але там першим на м'ячі був Феліпе.

75' Небезпечну гру фіксує арбітр перед штрафним Зорі, Еміль Форсберг занадто високо підняв ногу в боротьбі.

73' Класна комбінація пройшла від гостей перед штрафним Зорі, Форсберг отримав хорошу передачу і пробив у дотик, але м'яч пролетів трохи вище воріт.

71' Друга заміна у складі Лейпцига, на поле вийшов Юссуф Поульсен замість Матеуса Куньи.

69' Караваєв виявився з м'ячем перед штрафним суперника, Олександр виконав передачу вперед, але вже там Мвого випередив Кочергіна.

68' Марсело Сараччі отримує жовту картку за спробу зірвати контратаку Зорі. Арбітр дав продовжити епізод, лише потім показавши попередження.

67' Вийшли в перспективну контратаку футболісти Зорі, вдалося луганчанам підійти до штрафного суперника, але там розпорядитися м'ячем не вийшло.

66' Кабаєв класно зіграв на лівому фланзі, Владислав пройшов свого опонента і виконав передачу в штрафну, але там нікому з партнерів не вдалося зачепитися за м'яч.

64' Вдалося трохи відвести м'яч від своїх воріт Зорі, але все є Лейпциг грає першим номером.

62' Ось і перша заміна в складі РБ Лейпцига, на поле вийшов Еміль Форсберг замість Норді Мукіеле.

61' Кутовий удар на правому фланзі заробили гості, Демме виконав подачу на ближню штангу, але там першим на м'ячі був Сваток.

60' Друга заміна у складі Зорі, на поле вийшов Владислав Кабаєв замість Дмитра Хомченовського.

59' Швидка відповідь від Лейпцига. Сарраччі пройшов через лівий край і виконав точну передачу в штрафну, звідки в дотик пробив Вернер, але трохи неточно.

57' Караваєв виявився з м'ячем на правому фланзі атаки, Олександр знайшов передачею у штрафному Кочергіна, той спокійно прийняв м'яч і пробив з близької відстані, але трохи вище воріт.

56' Перша заміна в складі Зорі, на поле вийшов Владислав Кочергін замість Ратао Рафаела.

55' Впевнено контролюють м'яч футболісти РБ Лейпцига на початку другого тайму, Зоря змушена великими силами відходити до свого штрафного.

54' Розіграли черговий стандарт футболісти Лейпцига, Вернер отримав передачу на лінії штрафного суперника і завдав сильного удару, який вдалося заблокувати.

53' Розіграли чергову комбінацію футболісти Лейпцига, Демме отримав передачу в центрі і пробив з-за меж штрафного, але м'яч прилетів прямо в руки Феліпе.

52' Ще один момент в німецької команди. Вернер виявився один у штрафному суперника, нападник підхопив м'яч і пробив в ближній кут, але після невеликого рикошету снаряд прилетів у штангу.

51' Хомченковскій обіграв свого опонента на лівому фланзі і виконав подачу в штрафну, де надійно на виході зіграв Мвого.

50' Небезпечний момент в Лейпцига. Вернер набрав хід на правому фланзі і виконав точну передачу на Бруму, португалець здорово пробив у дотик, але Феліпе парирував цей удар.

49' Сараччі активно входить у другий тайм, захисник пробіг через лівий край і виконав передачу в центр, але цей пас заблокував Тимчик.

48' Лейпциг розпочинає другий тайм в атаці, видно більшу зарядженість на гру.

46' Другий тайм розпочинається, Зоря вводить м'яч у гру.

На цьому перший тайм завершується, майже весь тайм команда Вернидуба грала в меншості, але сказати, що гра луганчан сильно погіршилася не можна. Рівний перший тайм показали команди.

45' Кутовий удар на правому фланзі заробили гості, Демме навісив в штрафну Зорі, де здорово на виході зіграв Феліпе.

45' Суддя додав одну хвилину до першого тайму.

44' Караваєв виявився з м'ячем на правому фланзі, Олександр знайшов передачею в центрі Харатіна, той пробив у дотик з-за меж штрафного суперника, але снаряд прилетів прямо в руки голкіпера.

43' Кутовий удар на лівому фланзі заробили луганчани, Хомченовський виконав подачу на дальню штангу, але там нікого з партнерів не було.

42' Матеус Кунья отримує жовту картку за грубу гру в штрафному суперника, нападник Лейпцига наступив на ногу Сіласу.

41' Мукіеле підключився до атаки своєї команди правим флангом і виконав простріл у штрафну суперника, Кунья виявився першим на м'ячі був, але пробити в дотик не вдалося.

40' Лаймер перехопив м'яч на чужій половині поля і виконав передачу на дальню штангу, звідки в дотик головою пробив Вернер, але повз ворота.

38' Жодна команда не володіє ініціативою, це приємний дзвіночок для Зорі, адже вони грають в меншості. Лейпциг не притискає українську команду до власних воріт.

36' Брума підійшов до м'яча і пробив зі стандарту, снаряд пройшов над стінкою з гравців Зорі, але пролетів вище воріт.

35' Рафаел відійшов назад, бразилець вступив в відбір і збив Сараччі, арбітр зафіксував черговий фол. Перспективний стандарт для Лейпцига.

34' Сараччі підключився до атаки своєї команди лівим флангом, захисник виконав подачу в штрафну, звідки зумів пробити головою Конате, але трохи неточно.

33' Небезпечний момент біля воріт Зорі. Лаймер здорово обігрався з партнером в штрафному суперника і пробив з близької відстані, але і цей удар тягне Феліпе.

32' Караваєв порушує правила на чужій половині поля, капітан Зорі підштовхнув Сараччі в боротьбі на другому поверсі.

30' На деякий час луганчани відвели гру від своїх воріт, небезпечних моментів біля воріт Феліпе зараз немає.

28' Рафаел отримує першу жовту картку в матчі, нападник Зорі відмахнувся в боротьбі на другому поверсі проти Конате.

27' Рафаел вдало зачепився за м'яч на чужій половині поля, нападник Зорі знайшов вільного Хомченовського, той виконав передачу в сторону Караваєва, але занадто невдало.

26' Хомченовський виявився з м'ячем на лівому фланзі атаки, Дмитро виконав подачу в штрафну, де першим на м'ячі виявився Орбан.

25' Зоря не притискається до своїх воріт, Лейпциг дає проводити атаки луганській команді.

23' Вийшли в контратаку луганчани, Рафаел набрав швидкість на лівому фланзі, бразилець не став шукати партнерів і втратив м'яч.

22' Перший кутовий удар на правому фланзі заробили футболісти Лейпцига, була виконана подача на ближню штангу, але там першим на м'ячі був Караваєв.

19' Гольвоий момент створює Лейпциг. Тімо Вернер скористався помилкою оборони, нападник увійшов в штрафний, там змістився в центр і пробив з близької відстані, але хтось з захисників виніс м'яч з лінії воріт

18' Майже весь матч "мужикам" доведеться проводити в 10-ох.

17' Штрафний удар на правому фланзі заробили господарі, Хомченовський навісив в штрафний, але там другий поверх залишається за Лейпцигом.

15' Сутичка на полі. Богдан Лєднєв опинився на газоні перед штрафній суперника, арбітр зафіксував фол, але потім Саррачі наступив на ногу півзахисника Зорі. Лєднєв відразу ж відмахнувся від захисника Лейпцига і отримав заслужену червону картку.

13' Небезпечний момент в Лейпцига. Тімо Вернер отримав м'яч на лівому фланзі, нападник трохи змістився в центр і пробив, але Феліпе потягнув цей удар.

12' Брума класно зіграв на правому фланзі, португалець пішов двох і прострілив в центр, але там першим на м'ячі був Вернидуб.

10' Лейпциг тримає м'яч, але нічого небезпечного не створює.

9' Цікавим чином гості вкидають м'яч з ауту, Мукіеле вже кілька разів докидав м'яч до штрафної Зорі, але там поки без ударів по воротах.

8' Сараччі підхопив м'яч перед штрафним суперника і пробив з дальньої дистанції, але занадто неточно, м'яч пролетів повз ціль.

6' Штрафний удар на правому фланзі заробили гості, Демме виконав подачу в штрафну, але там верх залишається за футболістами Зорі.

4' Досить спокійно розпочинається матч. Жодна з команд не ризикує, не йде вперед усіма силами.

3' Лаймер обігрався з партнером на фланзі і виконав простріл у штрафну, але там першим на м'ячі був Феліпе.

2' Небезпечний момент від Зорі! Рафаел здорово зіграв на лівому фланзі, нападник пройшов свого опонента, увійшов в штрафну і пробив, але Мвого впорався з цим ударом.

1' Матч розпочався, гравці Ред Була віддають перший пас у матчі.

Команди вже на полі, все готово до початку матчу.

Шевчук вважає, що у Зорі є непогані шанси пройти у наступний етап.

Команди визначилися із формою.

Також, Циганик розраховує на велику кількість голів у матчі.

Вже стали відомі склади команд на матч.

Сьогодні, 23 серпня Зоря буде приймати у себе РБ Лейпциг, у рамках першого матчу раунду плей-офф Ліги Європи.

Початок гри о 21:30 за київським часом.

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Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію, починаючи з 21:15.

Джерело - Champion.com.ua.