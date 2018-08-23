Зоря - Лейпциг: стартові склади команд

Сьогодні в першому матчі плей-оф Ліги Європи зіграють Зоря та Лейпциг.
До вашої уваги стартові склади команд.
Ліга Європи
Плей-оф, перший матч
Зоря - Лейпциг
Зоря: Луїс, Сваток, Харатін, Хомченовський, Михайліченко, Вернидуб, Лєднєв, Тимчик, Караваєв, Рафаель, Сілас.
Лейпциг: Мвого, Сараччі, Орбан, Конате, Вернер, Ільсанкер, Брума, Кунья, Мукіеле, Лаймер, Демме.
Нагадаємо, текстову трансляцію матчу ви можете переглянути на нашому сайті.
Тим часом Ігор Циганик пророкує велику кількість голів.
Джерело - Чемпіон.