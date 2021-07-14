 Уткін: Саутгейт, ти - боягуз | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Уткін: Саутгейт, ти - боягуз

Сьогодні 11:41 282 1
Уткін: Саутгейт, ти - боягуз

Джерело - Чемпіон.

Збірною Англії, яка програла в фіналі Євро-2020 італійцям, керував боягуз.

Про це заявив у своїйм авторській програмі на YouTube російський журналіст Васілій Уткін.

"Дорогі вболівальники збірної Англії, відверто кажучи, ви - найкращі люди на всій планеті Земля. Ніхто не може зрозуміти, чому ви до цього часу за неї уболіваєте. Ви продовжуєте вболівати за Англію, і на мій погляд, це дуже високе почуття. Ви продовжуєте вболівати, хоча команда далеко не завжди гідна цього. Рано чи пізно, ви будете винагороджені за свою вірність, але не зараз. Мені здається, це станеться тоді, коли футбол таки сам захоче повернутися додому. Анлійський футбол дуже схожий на другий прихід Христа, на який також багато людей чекають. Вірять. Але він все не йде і не йде...

У фіналі Італія дійсно була набагато більш гідна титулу за Англію. Забити гол на власному полі, у перші дві хвилини гри, у першій атаці й так бездарно все просрати?! Ну як можна було віддати таку перевагу проти команди, яка історично захищається. Як можна було програти, навіть поставивши на тактику?! Було все: перевага в рахунку, необхідність італійцям йти в атаку, гольові можливості.

Але Англією керував боягуз. Саме в цьому була логіка фіналу. Боягузом бути не соромно! Відчувати біль, страх - це сильний бік особистості, тому що ти знаєш принаймні куди тобі не треба лізти. Але коли в твоєму розпорядженні гравців на 74 варіанти гри, коли в тебе є перевага, коли в тебе є все, а ти чомусь не досягаєш результату. І якщо ти, Гарет Саутгейт не забив пенальті в 1996 році, то на тебе чекає те саме і в майбутньому, тому що ти - боягуз. Тому що ти - Гарет Саутгейт, і ти просрав фінал на Вемблі, коли в тебе було все", - емоційно сказав Уткін.

Англія, яку не шкода

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