Євро-2020. Збірна Італії встане на коліна разом з англійцями на Вемблі

Джерело - TuttoMercatoWeb.
Завтра, перед початком фіналу Євро-2020, збірна Італії схилить коліна в знак солідарності зі своїми суперниками, які з самого початку турніру приєдналися до символічного протесту антирасистського руху Black Lives Matter.
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Про це повідомляє TuttoMercatoWeb з посиланням на Corriere Dello Sport.
Вибір "адзуррі" супроводжувався низкою полемік, викликаних тим, що проти Вельсу лише половина команди встала на коліна.
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Капітан команди Джорджо К'єлліні сприяв внутрішнім дебатам, які привели до компромісу: команда встала на коліна з Бельгією, але не стала цього робити з Австрією та Іспанією.
Завтра "адзуррі" приєднаються до англійців в цьому жесті.
Нагадаємо, Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.