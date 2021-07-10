Євро-2020. Саутгейт обійшов Черчилля за популярністю у Великобританії

Джерело - Express.
Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт обійшов колишнього прем'єр-міністра Великобританії Вінстона Черчилля в рейтингу популярності.
Про це повідомляє Express.
За даними останнього опитування, до наставника "трьох левів" позитивно ставляться 72% респондентів, негативно - 11%. У Черчилля відповідно 65% і 22%.
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При цьому популярність Саутгейта виявилася на одному рівні як серед прихильників консерваторів, так і лейбористів.
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