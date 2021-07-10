Шотландські ЗМІ: Врятуй нас, Роберто, ти наша остання надія!

Збірна Англії завтра, 11 липня, зіграє у фіналі Євро-2020 з Італією

Джерело - Чемпіон.

Шотландське видання The National представило цікаву обкладинку та заголовок напередодні фіналу Євро-2020.

Головний тренер збірної Італії постає перед нами в образі шотландського національного героя у війні проти англійців Вільяма Уоллеса(відомого усім за фільмом "Хоробре серце").

"Врятуй нас, Роберто, ти наша остання надія, ми не можемо дозволити їм наступні 55 років(відсилання до перемоги збірної Англії на ЧС-1966 року - прим.) базікати про це", - написано на обкладинці.

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