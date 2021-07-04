Шевченко розповів про майбутнє в збірній України

Головний тренер України Андрій Шевченко та УАФ ще не прийняли рішення щодо майбутнього фахівця в національній команді.

Про це Шевченко розповів після матчу з Англією(0:4).

"Зараз чемпіонат для нас закінчився. Ми повернемося до Києва, підведемо підсумки, відзвітуємо за виконану роботу. Як УАФ повинна буде приймати рішення, так і я. На це є час, ніхто нікуди не поспішатиме. Ми повинні відзвітувати за проведений турнір", - сказав Шевченко.