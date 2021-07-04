Євро-2020. Визначився найкращий гравець матчу Україна - Англія

Джерело - Чемпіон.
Англійський нападник Гаррі Кейн визнаний найкращим гравцем чвертьфіналу Євро-2020 Україна - Англія.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Форвард оформив дубль, а його команда здобула розгромну перемогу з рахунком 0:4.
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Джерело - Чемпіон.
Англійський нападник Гаррі Кейн визнаний найкращим гравцем чвертьфіналу Євро-2020 Україна - Англія.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Форвард оформив дубль, а його команда здобула розгромну перемогу з рахунком 0:4.