Довбик: Не усвідомлюю, що відбувається

Герой збірної України в грі зі Швецією прокоментував свій переможний гол

Джерело - Чемпіон.

Форварду збірної України Артему Довбику важко прийти до тями після переможного голу в ворота збірної Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020.

"Я нічого ще не усвідомлюю. Але так багато зараз про це говорять. Я не знаю, напевне, це доля, у мене немає інших слів. Такий збіг обставин, тренер сказав виходити на заміну, допомагати команді та чекати на свій момент. І я його дочекався. Ця перемога для всієї України. Дуже важлва перемога для вболівальників у такий непростий час, і в плані емоцій, і в плані того, що про нас зараз говорить увесь світ.

Навряд чи я зможу заснути сьогодні", - сказав Довбик.

Нагадаємо, Олександр Зінченко після гри подякував уболівальникам, а Микола Матвієнко присвятив перемогу травмованому Артему Бєсєдіну.