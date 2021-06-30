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Зінченко: Виходили на гру як на війну

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Півзахисник збірної України прокоментував перемогу збірної України
Зінченко: Виходили на гру як на війну

Джерело - Чемпіон.

Перемога збірної України над збірною Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020 - історична.

Про це в етері Великого футболу заявив півзахисник українців Олександр Зінченко.

"У першу чергу хочу подякувати усім хто за нас уболіває, хто зміг прийти на стадіон, хто дивився вдома. Це історична перемога. Хочу порадити всім радіти, ми живемо один раз і таких перемог може вже й не бути.

Мені дуже важко було налаштуватися на гру. Після поразки від збірної Австрії дуже багато критики пролунало, як на мій рахунок, так і на рахунок збірної. Я прекрасно розумів, що від мене чекають більшого, що я можу дати більше команді.

Сьогодні ми продемонстрували характер, виходили на гру як на війну, прекрасно розуміли, що нам потрібно здобути цю перемогу для наших уболівальників.

Щодо моєї позиції на полі в грі зі шведами, то в збірній я грав лівим вінгером лише один раз, але ця позиція рідна для мене в клубі. Проте я багато разів говорив, що готовий грати там де мене бачить головний тренер збірної", - сказав Зінченко.

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