Джерело - Чемпіон.
Збірна України прсвячує перемогу над шведами Артему Бєсєдіну, який отримав травму в грі зі скандивами в 1/8 фіналу Євро-2020.
Про це заявив захисник синьо-жовтих Микола Матвієнко в етері Великого футболу.
"Звісно, вилучення Даніельсона допомогло нам. Я щойно бачив фото епізоду з травмою - це жах! Це перемога Бєсєдіна, йому присвячується", - зазначив Матвієнко.
Збірна України в додатковий час перемогла збірну Швеції та пробилася в чвертьфінал Євро-2020.
Нагадаємо, Олександр Зінченко подякував уболівальникам за підтримку.