Захисник збірної України був локанічним

Джерело - Чемпіон.

Збірна України прсвячує перемогу над шведами Артему Бєсєдіну, який отримав травму в грі зі скандивами в 1/8 фіналу Євро-2020.

Про це заявив захисник синьо-жовтих Микола Матвієнко в етері Великого футболу.

"Звісно, вилучення Даніельсона допомогло нам. Я щойно бачив фото епізоду з травмою - це жах! Це перемога Бєсєдіна, йому присвячується", - зазначив Матвієнко.

Збірна України в додатковий час перемогла збірну Швеції та пробилася в чвертьфінал Євро-2020.

Нагадаємо, Олександр Зінченко подякував уболівальникам за підтримку.