 Євро-2020. Україна - Австрія: цифри та факти | Євро-2020 | Champion.com.ua
Україна - Австрія: анонс і прогноз матчу чемпіонату Європи
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Євро-2020. Україна - Австрія: цифри та факти

Вчора 23:24 1160 1
Євро-2020. Україна - Австрія: цифри та факти
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в вирішальному матчі групового етапу чемпіонату Європи зіграє із Австрією. Матч відбудеться у понеділок, 21 червня, на Арені Націонале в Бухаресті. Слідкуйте за усім найцікавішим, що передує фіналу в нашому матч-центрі. Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку, а LIVE гри ТУТ

Найцікавіші факти та цифри матчу Україна - Австрія

Україна:

До домашнього Євро-2012 збірна України не грала у фінальних стадіях, але цей чемпіонат Європи стане для нас третім поспіль

До перемоги над збірною Північної Македонії збірна України зазнали шість поразок у семи матчах фінальних стадій, що є рекордом. Винятком став дебютний поєдинок Євро-2012. Синьо-жовті розпочали з перемоги над шведами 2:1. Обидва м'ячі у Києві забив Андрій Шевченко, який нині очолює збірну.

У першому турі групового етапу Євро-2020 збірна України поступилася Нідерландам з рахунком 3:2.

Збірна України забила в матчах проти Нідерландів та Північної Македонії(4) вдвічі більше ніж у 6 матчах Євро до цього.

На Євро-2016 під керівництвом Михайла Фоменка збірна України посіла останнє місце в групі С. Програвши з рахунком 0:2 Німеччині і Північній Ірландії, у третьому турі синьо-жовті зазнали мінімальної поразки від Польщі.

У кваліфікації Євро-2020 українці фінішували на першому місці в групі В. Підопічні Шевченка набрали 20 очок у восьми матчах, на три бали випередивши чемпіонів Європи португальців.

Українці не потерпіли у відборі жодної поразки, здобувши шість перемог і двічі зігравши внічию. Вони увійшли в п'ятірку збірних, які жодного разу не програли в кваліфікації. Бельгія та Італія пройшли цикл без втрат, у Іспанії і Данії були нічиї.

Українці вперше потрапили у фінальну стадію Євро напряму. У 2012 році вони виступали на чемпіонаті Європи на правах господарів, а путівку на Євро-2016 здобули через стикові матчі зі Словенією.

Українці ніколи не грали в Амстердамі. Це другий візит синьо-жовтих в Нідерланди після поразки в Роттердамі у 2008 році(3:0).

Захисник збірної України Ілля Забарний увійшов до десятки наймолодших дебютантів в історії Євро.

Австрія:

Для австрійців це третя фінальна стадія Євро. Дебют відбувся на ЧЄ-2008, який вони приймали разом зі швейцарцями. Ні в 2008, ні у 2016 роках, коли вони вперше потрапили до фінального турніру через кваліфікацію, австрійці не перемагали. Статистика збірної Австрії у фінальних стадіях Євро виглядає так: 5 нічиїх та 5 поразок

На Євро-2016 збірна Австрії фінішувала на останньому місці в групі F. У матчах з Угорщиною і Ісландією були поразки 0:2 і 1:2, а в другому турі австрійці зіграли 0:0 з майбутніми чемпіонами Європи - португальцями.

Найращий результат збірної Австрії на міжнародній арені - третє місце на чемпіонаті світу 1954 року в Швейцарії. В останній раз вона грала на ЧМ у 1998-му, коли фінальну стадію приймала Франція.

До Євро-2020 австрійці не перемагали на великих турнірах з 1990 року. На груповому етапі чемпіонату світу в Італії вони з рахунком 2:1 обіграли збірну США.

На Євро-2020 австрійці вийшли з другого місця, де фінішували слідом за поляками. У десяти матчах команда Франка Фоди здобула шість перемог, один раз зіграла внічию і зазнала трьох поразок. Австрійці поступилися в двох стартових і в останньому турі - Латвії, коли вже забезпечили собі путівку у фінальну стадію.

Австрія тричі грала в Бухаресті, де по разу перемогла, зіграла внічию і програла.

Минулі зустрічі:

Це третій матч збірних, але два попередніх були товариськими.

Спаринги відбулися в сезоні 2011/12, причому доля обох вирішувалася в самій кінцівці.

П'ятнадцятого листопада 2011 року українці обіграли Австрію на Арені Львів - 2:1. Артем Мілевський на 18-й хвилині вивів господарів вперед, автогол Олександра Кучера на 71-й відновив паритет, але вирішальний м'яч на останній хвилині ігрового часу забив Марко Девіч.

Першого червня наступного року збірні зустрілися в Інсбруку - це був передостанній спаринг українців перед Євро-2012, і на цей раз з рахунком 3:2 перемогли австрійці. Перший гол у дебюті матчу забив Златко Юнузович. Олег Гусєв на 56-й хвилині відновив рівновагу, Марко Арнаутович майже миттєво повернув австрійцям лідерство, але на 65-й хвилині Гусєв відзначився знову. Однак останнє слово залишилося за Арнаутовичем, за хвилину до кінця оформили дубль.

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