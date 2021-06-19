 Португалія - Німеччина: анонс і прогноз на матч у групі F чемпіонату Європи | Євро-2020 | Champion.com.ua
Ярмоленко розриває Євро: рекорди та факти матчу Україна - Північна Македонія
Сьогодні 07:01 2688
Євро-2020. Португалія - Німеччина: онлайн-трансляція
Сьогодні 09:29 1177
Євро-2020. Іспанія - Польща: онлайн-трансляція
Сьогодні 09:28 856
Євро-2020. Збірна Англії не змогла перемогти Шотландію, Швеція переграла Словаччину та інші новини
Сьогодні 08:00 584
Євро-2020. Збірна України - Збірна Австрії: матч-центр
Вчора 22:33 3721
Україна - Північна Македонія: головні висновки
Вчора 19:28 1975 1
Шахтар підписав нападника Аякса
Вчора 18:22 1020
Ломаченко: Усик може претендувати на звання найкращого супертяжа світу
Вчора 16:30 1046 2
Сеньків: Фоменко отримував гроші за ігровий час Зінченка
Вчора 13:54 5012 1
У Львові буде найбільша фанзона у Західній Україні для перегляду матчу збірної
Вчора 13:09 1593 1
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Ярмоленко розриває Євро: рекорди та факти матчу Україна - Північна Македонія
Ярмоленко розриває Євро: рекорди та факти матчу Україна - Північна Македонія Стас Лысак
Сьогодні 07:01 2672
ГООООЛ! Божевільні емоції Вацка на голи збірної України
ГООООЛ! Божевільні емоції Вацка на голи збірної України Valeriy Ruchka
Вчора 21:48 508
Дівчина дня. Дружина Романа Яремчука - Христина
Дівчина дня. Дружина Романа Яремчука - Христина Андрій Твердохліб
Вчора 20:01 1629 1
Червона рута, Путін - х*йло та гімн України: як українці підтримували збірну в Бухаресті
Червона рута, Путін - х*йло та гімн України: як українці підтримували збірну в Бухаресті Стас Лысак
Вчора 19:52 716
Україна - Північна Македонія: головні висновки
Україна - Північна Македонія: головні висновки Андрій Твердохліб
Вчора 19:28 1971 1
Найкращі уболівальники! Як підтримували збірну України на стадіоні в Бухаресті
Найкращі уболівальники! Як підтримували збірну України на стадіоні в Бухаресті Valeriy Ruchka
Вчора 13:11 460
Палає! На Росії викликала справжню істерію пісня українських фанатів про Путіна
Палає! На Росії викликала справжню істерію пісня українських фанатів про Путіна Стас Лысак
Вчора 13:00 2500 7
Відео дня. Ярмоленко пожартував і знову підняв акції Coca-Cola
Відео дня. Ярмоленко пожартував і знову підняв акції Coca-Cola Андрій Твердохліб
17.06.2021 21:04 2224
Фото дня. Велика родина Андрія Шевченка яскраво вболівала за збірну України
Фото дня. Велика родина Андрія Шевченка яскраво вболівала за збірну України Андрій Твердохліб
17.06.2021 20:46 2165
Яремчук подвоїв перевагу збірної України
Яремчук подвоїв перевагу збірної України Valeriy Ruchka
17.06.2021 16:46 1033
Євро-2020. Україна - Північна Македонія: орієнтовний склад від італійських журналістів
Євро-2020. Україна - Північна Македонія: орієнтовний склад від італійських журналістів Стас Лысак
17.06.2021 11:30 1521
Ярмоленко проти Макаренка: гравці збірної України визначали у кого краща ліва
Ярмоленко проти Макаренка: гравці збірної України визначали у кого краща ліва Valeriy Ruchka
16.06.2021 21:32 806
Божевільний гол Ярмоленка претендує стати найкращим у першому турі Євро-2020
Божевільний гол Ярмоленка претендує стати найкращим у першому турі Євро-2020 Valeriy Ruchka
16.06.2021 19:37 1551
Росія виграє у Фінляндії після першого тайму, гол фінів не зарахували
Росія виграє у Фінляндії після першого тайму, гол фінів не зарахували Андрій Твердохліб
16.06.2021 17:06 1854 1
25 років тому Гаскойн забив видатний гол шотландцям на Євро-1996
25 років тому Гаскойн забив видатний гол шотландцям на Євро-1996 Valeriy Ruchka
16.06.2021 14:31 487
Прямі трансляції
Навколо спорту

Португалія - Німеччина: анонс і прогноз на матч у групі F чемпіонату Європи

Сьогодні 08:34 973 0
Португалія - Німеччина: анонс і прогноз на матч у групі F чемпіонату Європи

Джерело - Чемпiон.

Чемпіонат Європи 2020, Група F
19 червня, 2021

Португалія - Німеччина
Альянц Арена, Мюнхен

Група A Група B Група C Група D Група E Група F

У суботу 19 червня Мюнхені на стадіоні Альянц Арена відбудеться поєдинок 2-го туру групи F Чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зіграють національні збірні Португалії та Німеччини.

Португалія

Португальці в першому турі не без питань переграли команду Угорщини, підсумкові цифри на табло не повинні вводити в оману, оскільки матч для чинних чемпіонів Європи вийшов непростим. Але три очки були здобуті, а це значить, що з великою часткою ймовірності ми побачимо Кріштіану Роналду і компанію в плей-оф.

Заявка команди

Воротарі: Антоні Лопеш (Ліон), Руй Патрісіу (Вулвергемптон), Руй Сілва (Гранада).

Захисники: Жоау Канселу (Манчестер Сіті), Нелсон Семеду (Вулвергемптон), Жозе Фонте (Лілль), Пепе (Порту), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Нуну Мендеш (Спортінг), Рафаел Геррейру (Боруссія Дортмунд).

Півзахисники: Данілу Перейра (ПСЖ), Жоау Пальінья (Спортінг), Рубен Невеш (Вулвергемптон), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Жоау Моутінью (Вулвергемптон), Ренату Саншеш (Лілль), Сержіу Олівейра (Порту), Вілльям Карвалью (Бетіс).

Нападники: Педру Гонсалвеш (Спортінг), Андре Сілва (Айнтрахт Франкфурт), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Кріштіану Роналду (Ювентус), Діогу Жота (Ліверпуль), Гонсалу Гедеш (Валенсія), Жоау Фелікс (Атлетіко), Рафа Сілва (Бенфіка).

Німеччина

Багаторічний головний тренер збірної Німеччини покине свій пост після Євро-2020, тому можна собі уявити, наскільки Йоахім Лев мотивований на успіх. Втім, в першому турі закласти основи майбутнього тріумфу не вдалося: Бундестім зазнала поразки з мінімальним рахунком від команди Франції, не вразивши при цьому рівнем продемонстрованого футболу. Не віриться в те, що німецька збірна провалить другий великий турнір підряд. Тим більше, що в матчі проти збірної Франції все було не зовсім безнадійно. Якщо німці будуть більш уважні до реалізації моментів, ніж угорці, то доб'ються потрібного результату.

Заявка команди

Воротарі: Мануель Нойер (Баварія), Бернд Лено (Арсенал), Кевін Трапп (Айнтрахт).

Захисники: Маттіас Гінтер (Боруссія Менхенгладбах), Антоніо Рюдігер (Челсі), Робін Госенс (Аталанта), Крістіан Гюнтер (Фрайбург), Марсель Хальстенберг (РБ Лейпциг) , Матс Хуммельс (Боруссія Дортмунд), Лукас Клостерманн (РБ Лейпциг), Робін Кох (Лідс), Ніклас Зюле (Баварія).

Півзахисники: Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті), Тоні Кроос (Реал), Емре Джан (Боруссія Дортмунд), Йосуа Кімміх (Баварія), Томас Мюллер (Баварія), Джамал Мусіала (Баварія), Серж Гнабрі (Баварія), Леон Горецка (Баварія), Кай Хаверц (Челсі), Йонас Хофманн (Боруссія Менхенгладбах), Лерой Сане (Баварія), Флоріан Нойхаус (Боруссія Менхенгладбах).

Нападники: Тімо Вернер (Челсі), Кевін Фолланд (Монако).

Чемпіонати Європи

Збірна Португалії грає на чемпіонаті Європи восьмий раз в історії і сьомий раз поспіль.

Найкращий результат на Євро: чемпіон (2016)

Німці грають у фінальній стадії 13-й раз поспіль. Відтоді як збірна ФРН провалила першу спробу і не потрапила на ЧЄ-1968 жоден чемпіонат Європи не обходився без Німеччини.

Найкращий результат на Євро: чемпіон (1972, 1980, 1996)

Історія протистоянь

Із 18 зустрічей між цими командами німці виграли десять поєдинків, а португальці - лише три.

Цифри та факти

• Німці тричі вигравали чемпіонат Європи - в 1972, 1980 і 1996 роках - і ще три рази грали в фіналі;

• Роналду з 11 голами став найкращим бомбардиром фінальних турнірів Євро;

• У шести домашніх матчах з португальцями Німеччина домоглася трьох перемог при двох нічиїх і одній поразці;

• До перемоги на Євро-2016 збірна Португалії не вигравала великі турніри;

• Роналду - рекордсмен за кількістю матчів у фінальних стадіях Євро (22) і найкращий бомбардир Євро з урахуванням кваліфікації (42 голи);

• Збірна Німеччини 26-й раз поспіль грає у фінальній частині великого міжнародного турніру.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори більше вірять у перемогу збірної Німеччини. На їхній тріумф у матчі можна поставити з коефіцієнтом 2,35. Перемогу Португалії оцінюють у 3,35.

Прогноз Чемпіона

Нічия 2:2

Коментарі ()