Джерело - Чемпiон.

Чемпіонат Європи 2020, Група В 21 червня, 2021 Фінляндія - Бельгія Газпром Арена, Санкт-Петербург

21 червня в Санкт-Петербурзі на стадіоні Газпром Арена відбудеться поєдинок 3-го туру групи В чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зіграють національні збірні Фінляндії та Бельгії.

Фінляндія

Фінляндія подарувала одну з головних сенсацій на старті Євро, обігравши в гостях збірну Данії (1:0). Однак в наступному матчі фіни залишилися без очок через поразки від збірної Росії (0:1). Хоча Фінляндія могла вийти вперед вже на 3-й хвилині, але гол судді скасували через офсайд. Надалі у "суомі" не було настільки явних моментів.

Поразка від Росії зменшила шанси фінів на плей-оф. Для попадання в 1/8 фіналу команді Канерви вистачить нічиєї з бельгійцями. Крім того, збірної Фінляндії небажано програвати розгромно - в разі підрахунку додаткових показників між фінами, данцями і росіянами в першу чергу врахують результати особистих зустрічей, а потім - різницю забитих і пропущених м'ячів.

Заявка команди

Воротарі: Лукаш Градецьки (Баєр), Йессе Йоронен (Брешія), Анссі Яаккола (Брістоль Роверс).

Захисники: Паулус Араюурі (Пафос), Деніел О'Шонессі (ХіК), Йоона Тойвіо (Хекен), Лео Вяйсянен (Елфьсборг), Саулі Вяйсянен (К'єво), Роберт Іванов (Варта), Йере Уронен (Генк), Ніколай Алхо (МТК), Юкка Райтала (Міннесота Юнайтед), Пюрю Сойрі (Есб'єрг).

Півзахисники: Глен Камара (Рейнджерс), Роберт Тейлор (Бранн), Робін Лод (Міннесота Юнайтед), Йоні Кауко (Есб'єрг), Онні Валакарі (Пафос), Расмус Шюллер (Юргорден), Томас Лам (Зволле), Тім Спарв (Ларісса), Фредрік Єнсен (Аугсбург), Лассі Лаппалайнен (Монреаль).

Нападники: Йоел Похьянпало (Уніон), Маркус Форсс (Брентфорд), Теему Пуккі (Норвіч).

Бельгія

Бельгійці за підсумками 2 стартових турів вже забезпечила собі місце в плей-оф. Легко розібравшись з росіянами в стартовому матчі (3:0), "червоні дияволи" 17 червня в Копенгагені переграли збірну Данії (2:1).

Збірна Бельгії вже не зможе опуститися нижче 2-ї позиції в квартеті B. Щоб забезпечити вихід з групи з 1-го місця, хлопці Мартінеса повинні не програти фінам в Санкт-Петербурзі. Та в це і не віриться, оскільки бельгійці показують дуже хороший і впевнений футбол.

Заявка команди

Воротарі: Тібо Куртуа (Реал), Сімон Міньйоле (Брюгге), Матц Селсо (Страсбург).

Захисники: Тобі Алдервейрелд (Тоттенгем), Дедрік Боята (Герта), Джейсон Денайер (Ліон), Томас Вермален (Віссел Кобе), Ян Вертонген (Бенфіка).

Півзахисники: Тімоті Кастань (Лестер), Насер Шадлі (Башакшехір), Яннік Карраско (Атлетіко), Кевін де Брейне (Манчестер Сіті), Леандер Дендонкер (Вулвергемптон), Торган Азар (Боруссія Дортмунд), Тома Меньє (Боруссія Дортмунд), Денніс Прат (Лестер), Юрі Тілеманс (Лестер), Ханс Ванакен (Брюгге), Аксель Вітсель (Боруссія Дортмунд).

Нападники: Міші Бачуаї (Крістал Пелес), Крістіан Бентеке (Крістал Пелес), Жеремі Докю (Ренн), Еден Азар (Реал), Ромелу Лукаку (Інтер), Дріс Мертенс (Наполі), Леандро Троссар (Брайтон).

Чемпіонати Європи

Фіни дебютують у фінальній частині чемпіонату Європи.

Бельгійці грають на Євро вдруге поспіль і вшосте в цілому.

Найкращий результат на Євро: друге місце (1980)

Історія протистоянь

Цікаво, що збірна Бельгії не обігравала Фінляндію з 1968 року. На рахунку фінів 4 перемоги і 3 нічиї в 7 зустрічах. Востаннє команди перетиналися відносно недавно - в червні 2016 року. Товариська зустріч в Брюсселі закінчилася з рахунком 1:1, причому бельгійці уникли поразки внаслідок гола Ромелу Лукаку на 89-й хвилині.

Цифри та факти

• Збірна Бельгії стала найрезультативнішою командою у відбірному циклі Євро-2020 з 40 голами в десяти матчах;

• У кваліфікації Євро-2020 Бельгія виграла всі десять матчів в групі I;

• Збірна Фінляндії - 34-а учасниця чемпіонату Європи за всю його історію;

• Фіни вийдуть в плей-оф в разі перемоги. Вистачить і нічиєї, якщо Росія програє Данії;

• Фіни не виступали на чемпіонатах світу. Євро-2020 року - їх перший великий міжнародний турнір.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають збірну Фінляндії аутсайдером цього матчу. Коефіцієнти на перемогу цієї команди складають - 11,5. Натомість коефіцієнти букмекерів на перемогу Бельгії - 1,35.

Прогноз Чемпіона

Перемога Бельгії 3:1