 Яремчук: Дуже багато нервів витрачено під час гри з Північною Македонією | Євро-2020 | Champion.com.ua
Євро-2020. Збірна України перемогла Північну Македонію, Нідерланди переграли Австрію та інші новини
Сьогодні 08:00 224
Чемпіонат Європи. Група C. Календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 23:57 9018
Євро-2020. Нідерланди - Австрія 2:0. Як це було
Вчора 23:52 4799
Костюк поступилася росіянці на турнірі у Бірмінгемі
Вчора 21:26 590
Євро-2020. Україна здобула омріяну перемогу над Північною Македонією
Вчора 21:16 1222
Бельгія вирвала перемогу у Данії на Євро-2020
Вчора 20:55 880
Вест Гем готовий продати Ярмоленка
Вчора 20:41 3404
Шевченко оцінив перемогу над Північною Македонією
Вчора 19:24 1850
Євро-2020. Україна - Північна Македонія 2:1. Огляд матчу
Вчора 18:26 1021
Україна перервала неприємну серію на чемпіонатах Європи
Вчора 18:23 961
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Рамос розплакався на прощанні з Реалом
Рамос розплакався на прощанні з Реалом Valeriy Ruchka
Вчора 14:36 624
Червона рута в Бухаресті. Уболівальники збірної України готові до матчу
Червона рута в Бухаресті. Уболівальники збірної України готові до матчу Valeriy Ruchka
Вчора 14:25 725
Повернення Супермена. Парма потужним роликом представила Буффона
Повернення Супермена. Парма потужним роликом представила Буффона Valeriy Ruchka
Вчора 13:56 373
Євро-2020. Україна - Північна Македонія: орієнтовний склад від італійських журналістів
Євро-2020. Україна - Північна Македонія: орієнтовний склад від італійських журналістів Стас Лысак
Вчора 11:30 1384
Ярмоленко проти Макаренка: гравці збірної України визначали у кого краща ліва
Ярмоленко проти Макаренка: гравці збірної України визначали у кого краща ліва Valeriy Ruchka
16.06.2021 21:32 775
Божевільний гол Ярмоленка претендує стати найкращим у першому турі Євро-2020
Божевільний гол Ярмоленка претендує стати найкращим у першому турі Євро-2020 Valeriy Ruchka
16.06.2021 19:37 1488
Росія виграє у Фінляндії після першого тайму, гол фінів не зарахували
Росія виграє у Фінляндії після першого тайму, гол фінів не зарахували Андрій Твердохліб
16.06.2021 17:06 1783 1
25 років тому Гаскойн забив видатний гол шотландцям на Євро-1996
25 років тому Гаскойн забив видатний гол шотландцям на Євро-1996 Valeriy Ruchka
16.06.2021 14:31 459
Відео дня. Парашутист приземлився на поле під час матчу Євро-2020
Відео дня. Парашутист приземлився на поле під час матчу Євро-2020 Valeriy Ruchka
15.06.2021 23:23 1190
Чергова дикість на російському ТБ - Бузова поскандалила з Губєрнієвим
Чергова дикість на російському ТБ - Бузова поскандалила з Губєрнієвим Андрій Твердохліб
15.06.2021 21:19 2436 1
Прямі трансляції
Навколо спорту

Яремчук: Дуже багато нервів витрачено під час гри з Північною Македонією

Сьогодні 08:08 1432 0
Форвард збірної України висловився після складного матчу в Бухаресті
Яремчук: Дуже багато нервів витрачено під час гри з Північною Македонією
#Яремчук, #Євро-2020

Джерело - ТК Футбол.

Нападник збірної України Роман Яремчук отримав позитивні емоції від перемоги над Північною Македонією (2:1) на Євро-2020.

Про це заявив сам футболіст.

"Тільки позитивні емоції, але дуже багато нервів витрачено під час матчу, в кінцівці матчу. Зараз можна трохи порадіти, а з завтрашнього дня потрібно готуватися до наступного матчу.

До поєдинку з Австрією потрібно набагато серйозніше підготуватися в плані психології, тому що, думаю, Австрія - суперник сильніше Північної Македонії. Потрібно буде викластися на 100 відсотків", - сказав Яремчук.

Раніше, Яремчук зацікавив Вест Гем та Вольфсбург.

Коментарі ()