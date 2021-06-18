Нападник збірної України Роман Яремчук отримав позитивні емоції від перемоги над Північною Македонією (2:1) на Євро-2020.

Про це заявив сам футболіст.

"Тільки позитивні емоції, але дуже багато нервів витрачено під час матчу, в кінцівці матчу. Зараз можна трохи порадіти, а з завтрашнього дня потрібно готуватися до наступного матчу.

До поєдинку з Австрією потрібно набагато серйозніше підготуватися в плані психології, тому що, думаю, Австрія - суперник сильніше Північної Македонії. Потрібно буде викластися на 100 відсотків", - сказав Яремчук.